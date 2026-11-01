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Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
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BRA LP BRA LP
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Brazilian Women Cup Brazilian Women Cup
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Hạng Nhất USA Hạng Nhất USA
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MLS_Nhà Nghề Mỹ
07:00 - 02.11
New England
vs
Inter Miami
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4 - 1
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4 - 1
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1 - 2
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ASTRA
RAVEN

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VĐQG Mexico
06:00 - 02.11
Santos Laguna
vs
Necaxa
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1 - 3
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4 - 1
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3 - 2
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1 - 3
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4 - 1
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3 - 2
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TONI

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VĐQG Uruguay
06:00 - 02.11
Liverpool URU
vs
CA Juventud
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1 - 1
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0 - 1
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1 - 0
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1 - 1
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0 - 1
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Hạng Nhất USA
06:00 - 02.11
Shock City FC
vs
Sarasota Paradise
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

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BRA LP
06:00 - 02.11
FC Academy
vs
UMECIT (R)
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3 - 1
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5 - 0
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3 - 1
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3 - 1
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ARFC
06:00 - 02.11
Defensores Salto
vs
Atletico Baradero
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2 - 1
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1 - 1
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2 - 1
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VĐQG Colombia
06:10 - 02.11
Dep.Independiente
vs
Alianza Petrolera
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0 - 1
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1 - 1
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0 - 1
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1 - 1
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ZANE

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VĐQG Panama
06:15 - 02.11
CA Independente
vs
San Francisco
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2 - 1
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0 - 0
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0 - 3
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2 - 1
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0 - 0
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0 - 3
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VĐQG Honduras
06:15 - 02.11
CD Motagua
vs
Marathon
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0 - 0
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1 - 1
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1 - 0
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0 - 0
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1 - 1
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1 - 0
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VĐQG Venezuela
06:30 - 02.11
Carabobo
vs
Deportivo Metropolitano
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1 - 0
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1 - 5
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0 - 0
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1 - 0
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1 - 5
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0 - 0
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VĐQG Bolivia
06:30 - 02.11
UD Vinto
vs
Always Ready
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4 - 0
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5 - 1
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0 - 7
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4 - 0
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5 - 1
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0 - 7
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Hạng Nhất El Salvador
06:30 - 02.11
Luis Angel Firpo
vs
CD FAS
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3 - 1
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0 - 3
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1 - 1
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3 - 1
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0 - 3
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1 - 1
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Saint Kitts Nevis Premier League
06:30 - 02.11
Conaree United
vs
Flow 4G Cayon Rockets
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1 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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1 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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VĐQG Venezuela
06:30 - 02.11
Dep. La Guaira
vs
Portuguesa FC
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0 - 0
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0 - 2
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1 - 1
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0 - 0
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0 - 2
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1 - 1
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VĐQG Argentina
06:45 - 02.11
CA Lanús
vs
Gimnasia Mendoza
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1 - 0
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1 - 0
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XMEN

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VĐQG Guatemala
07:00 - 02.11
Guastatoya
vs
Coban Imperial
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0 - 1
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1 - 1
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2 - 0
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0 - 1
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1 - 1
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2 - 0
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USL League One
07:00 - 02.11
Charlotte Indep
vs
FC Naples
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4 - 3
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1 - 5
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2 - 0
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4 - 3
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1 - 5
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2 - 0
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Aruba Division Di Honor
07:00 - 02.11
SV Deportivo Nacional
vs
Racing Club Aruba
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1 - 0
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1 - 0
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6 - 0
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1 - 0
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1 - 0
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6 - 0
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USL Championship
07:00 - 02.11
New Mexico United
vs
Phoenix Rising FC
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2 - 1
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4 - 0
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3 - 0
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2 - 1
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4 - 0
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3 - 0
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Can NSLW
07:00 - 02.11
Nữ Vancouver Rise
vs
Nữ Montreal Roses FC
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2 - 2
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3 - 4
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2 - 3
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2 - 2
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3 - 4
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2 - 3
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Xem thêm lịch trực tiếp
NBA
05:00 - 02.11
Indiana Pacers
vs
Brooklyn Nets
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
06:30 - 02.11
Instituto de Cordoba
vs
Gimnasia Comodoro
ALAN

-

-

-

-

-

-

Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
07:00 - 02.11
Atenas Cordoba
vs
Racing de Chivilcoy

-

-

-

-

-

-

NBA
08:30 - 02.11
Golden State Warriors
vs
Los Angeles Clippers
TOMMY

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 02.11
Los Angeles Lakers
vs
Toronto Raptors
ALAN

-

-

-

-

-

-

National Collegiate Athletic Association
12:00 - 02.11
High Point
vs
Liberty

-

-

-

-

-

-

National Collegiate Athletic Association
15:00 - 02.11
Grambling
vs
Northern Illinois

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball League
15:00 - 02.11
Nữ Bendigo Spirit
vs
Nữ Melbourne Boomers

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
15:30 - 02.11
Melbourne United
vs
New Zealand Breakers

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
17:00 - 02.11
Daegu KOGAS
vs
Anyang JungKwanJang

-

-

-

-

-

-

Women Korean Basketball League
17:00 - 02.11
Nữ Samsunglife Blueminx
vs
Nữ Bucheon Hanabank

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 02.11
Guangdong Sunshine
vs
Qingdao Guoxin

-

-

-

-

-

-

CBA
18:35 - 02.11
Shandong Hi-Speed
vs
Beijing Royal

-

-

-

-

-

-

Basketball Super League 1
19:00 - 02.11
BC Barnaul Altayskiy Kray
vs
Tambov

-

-

-

-

-

-

Novo Basquete Brasil
21:00 - 02.11
Pinheiros Sao Paolo
vs
Caxias do Sul

-

-

-

-

-

-

Basketbol Super Ligi
22:00 - 02.11
Petkim Spor
vs
Anadolu Efes1976

-

-

-

-

-

-

Winline Basket Cup
23:30 - 02.11
Zenit Petersburg
vs
KK Igokea

-

-

-

-

-

-

Basketbol Super Ligi
00:30 - 03.11
Besiktas
vs
Cayirova Belediyesi

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
01:00 - 03.11
Würzburg
vs
Tartu Ulikool

-

-

-

-

-

-

Lega Basket Serie A
02:30 - 03.11
Pallacanestro Cantù
vs
Olimpia Milano

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
WTA 125K Queretaro, Mexico Women Singles
05:00 - 02.11
Tatjana Maria
vs
Bianca Andreescu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tatjana Maria
-
-
-
-
-
Bianca Andreescu
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Charlottesville, USA Men Singles
06:10 - 02.11
Aidan Mayo
vs
Duncan Chan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aidan Mayo
-
-
-
-
-
Duncan Chan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Charlottesville, USA Men Singles
07:20 - 02.11
Dominick Mosejczuk
vs
Kenta Miyoshi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominick Mosejczuk
-
-
-
-
-
Kenta Miyoshi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:00 - 02.11
Yuga Tashiro
vs
Tomoki Fujiwara
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuga Tashiro
-
-
-
-
-
Tomoki Fujiwara
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:00 - 02.11
Suzuki Eita
vs
Ewan Ogura
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Suzuki Eita
-
-
-
-
-
Ewan Ogura
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Taipei, Chinese Taipei Men Singles
09:00 - 02.11
Yanki Erel
vs
Masamichi Imamura
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yanki Erel
-
-
-
-
-
Masamichi Imamura
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Taipei, Chinese Taipei Men Singles
09:00 - 02.11
Evan Zhu
vs
Shimizu Yuta
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Evan Zhu
-
-
-
-
-
Shimizu Yuta
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
09:30 - 02.11
Tokitaka Ito
vs
Taiyo Uenoyama
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tokitaka Ito
-
-
-
-
-
Taiyo Uenoyama
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
09:30 - 02.11
Hung Ke Hau
vs
Haru Kawanaka
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hung Ke Hau
-
-
-
-
-
Haru Kawanaka
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Taipei, Chinese Taipei Men Singles
10:10 - 02.11
Yosuke Watanuki
vs
Leong Mitsuki Wei Kang
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yosuke Watanuki
-
-
-
-
-
Leong Mitsuki Wei Kang
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Taipei, Chinese Taipei Men Singles
10:10 - 02.11
Jake Delaney
vs
Christian Langmo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jake Delaney
-
-
-
-
-
Christian Langmo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
11:00 - 02.11
Yakumo Motokura
vs
Kenta Kawada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yakumo Motokura
-
-
-
-
-
Kenta Kawada
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Taipei, Chinese Taipei Men Singles
11:20 - 02.11
Hou Chun-Chien
vs
Kaichi Uchida
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hou Chun-Chien
-
-
-
-
-
Kaichi Uchida
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Taipei, Chinese Taipei Men Singles
11:30 - 02.11
Kasidit Samrej
vs
Omar Jasika
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kasidit Samrej
-
-
-
-
-
Omar Jasika
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Paris, France Men Singles
17:00 - 02.11
Luciano Darderi
vs
Rinky Hijikata
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luciano Darderi
-
-
-
-
-
Rinky Hijikata
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Paris, France Men Singles
18:10 - 02.11
Luca van Assche
vs
Mariano Navone
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luca van Assche
-
-
-
-
-
Mariano Navone
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Paris, France Men Singles
18:10 - 02.11
Alejandro Tabilo
vs
Rafael Jodar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alejandro Tabilo
-
-
-
-
-
Rafael Jodar
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Paris, France Men Singles
19:20 - 02.11
Cameron Norrie
vs
Matteo Arnaldi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cameron Norrie
-
-
-
-
-
Matteo Arnaldi
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Paris, France Men Singles
19:20 - 02.11
Casper Ruud
vs
Juan Manuel Cerundolo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Casper Ruud
-
-
-
-
-
Juan Manuel Cerundolo
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Paris, France Men Singles
01:00 - 03.11
Denis Shapovalov
vs
Karen Khachanov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Denis Shapovalov
-
-
-
-
-
Karen Khachanov
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
LNSV Women
06:30 - 02.11
Nữ Circolo
vs
Nữ Alianza Lima
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Circolo
-
-
-
-
-
Nữ Alianza Lima
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

LVA
07:00 - 02.11
River Plate
vs
Monteros
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
River Plate
-
-
-
-
-
Monteros
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

SEA V League
12:00 - 02.11
Thể Công Tân Cảng
vs
TP. Hồ Chí Minh
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thể Công Tân Cảng
-
-
-
-
-
TP. Hồ Chí Minh
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League
14:30 - 02.11
Công An TPHCM
vs
Biên Phòng
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Công An TPHCM
-
-
-
-
-
Biên Phòng
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League
17:00 - 02.11
Đà Nẵng
vs
Sanest Khánh Hòa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Đà Nẵng
-
-
-
-
-
Sanest Khánh Hòa
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League
19:30 - 02.11
Hà Nội
vs
LP Bank Ninh Bình
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hà Nội
-
-
-
-
-
LP Bank Ninh Bình
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Volleyball League Women
17:00 - 03.11
Nữ IBK
vs
Nữ Hyundai Hillstate
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ IBK
-
-
-
-
-
Nữ Hyundai Hillstate
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Efeler Ligi
23:00 - 03.11
Ziraat Bankasi
vs
Sungurlu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ziraat Bankasi
-
-
-
-
-
Sungurlu
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

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lol
Worlds 2026
05:00 - 04.11
Top Esports
vs
Invictus Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
05:00 - 05.11
Gen.G Esports
vs
Lyon Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
05:00 - 06.11
Dplus
vs
Bilibili Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
05:00 - 07.11
Karmine Corp
vs
T1
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

csgo
NSTLGA Texas Open 2026
04:20 - 02.11
LAG
vs
NuTorious
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Intel Extreme Masters China 2026
09:00 - 02.11
HEROIC
vs
B8
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Intel Extreme Masters China 2026
09:00 - 02.11
Legacy
vs
The MongolZ
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Intel Extreme Masters China 2026
11:30 - 02.11
PARIVISION
vs
G2
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Intel Extreme Masters China 2026
11:30 - 02.11
Aurora
vs
Liquid
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 19
11:00 - 02.11
Zenith
vs
Team Kinetix
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Esports Pro Circuit Season 3
01:00 - 04.11
Hokori
vs
Team Synapse
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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GIẢI ĐẤU CHÍNH

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Xôi Lạc TV là một trong những cái tên được nhiều người hâm mộ tìm kiếm khi muốn theo dõi tường thuật trực tiếp bóng đá. Với định hướng mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến thuận tiện, Xoilac thu hút sự quan tâm nhờ nội dung bóng đá đa dạng, khả năng truy cập linh hoạt và nhiều tiện ích hỗ trợ người xem.

Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của XoilacZ và cách theo dõi bóng đá trực tuyến hiệu quả qua bài viết dưới đây.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là nền tảng trực tiếp bóng đá được đông đảo người hâm mộ quan tâm, mang đến cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao. Với mong muốn kết nối cộng đồng yêu bóng đá, Xoilac TV hướng đến trải nghiệm theo dõi các cuộc đối đầu hấp dẫn một cách thuận tiện, nhanh chóng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Bên cạnh nhu cầu tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay, xoilac tv còn gắn liền với những tiện ích được người hâm mộ quan tâm như lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, livescore và highlight bóng đá.

Không chỉ chú trọng nội dung, Xoilac còn chú trọng xây dựng giao diện website thân thiện, thao tác đơn giản và trải nghiệm truy cập linh hoạt. Dù sử dụng điện thoại, laptop hay Smart TV, người xem đều dễ dàng tra cứu thông tin về trận đấu yêu thích. Nhờ đó, Xoilac trở thành cái tên quen thuộc trong các lượt tìm kiếm bóng đá trực tuyến của khán giả Việt Nam.

Xoilac TV trực tiếp bóng đá hôm nay

Xoilac trực tiếp bóng đá là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Để lựa chọn trận đấu phù hợp, người dùng nên kiểm tra lịch thi đấu mới nhất và đối chiếu với thông tin từ ban tổ chức giải.

Xoilac hôm nay có trận gì?

Khi truy cập vào website, người hâm mộ thường quan tâm đến danh sách các trận đấu diễn ra trong ngày. Những cuộc đối đầu thuộc Ngoại hạng Anh, La Liga, Champions League hay các giải đấu đội tuyển quốc gia luôn có khả năng thu hút lượng lớn khán giả.

Đồng hành cùng với xoilac bong da, người xem dễ dàng tra cứu thông tin theo tên giải đấu, câu lạc bộ hoặc khung giờ thi đấu. Việc phân loại nội dung rõ ràng giúp quá trình lựa chọn trận đấu trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, lịch thi đấu có thể thay đổi do điều kiện thời tiết, quyết định của ban tổ chức hoặc những yếu tố khách quan khác. Vì vậy, người dùng Xôi Lạc TV nên kiểm tra thông tin trước giờ bóng lăn để tránh nhầm lẫn.

Link Xoilac hôm nay

Bên cạnh lịch thi đấu, link xem bóng đá cũng là nội dung được cập nhật thường xuyên. Người dùng muốn tìm nguồn phát dễ truy cập, hình ảnh rõ nét và phù hợp với thiết bị đang sử dụng.

Trước khi xem bóng đá xoilac, người hâm mộ cần chú ý đến địa chỉ website. Một số trang có thể sử dụng tên gọi tương tự nhằm thu hút lượt truy cập nhưng không thuộc cùng đơn vị quản lý.

Ngoài ra, Xoilac Trực tiếp bóng đá là từ khóa thường xuất hiện khi người dùng muốn tìm kiếm nội dung đang phát trực tiếp. Tuy nhiên, khả năng xem từng trận đấu còn phụ thuộc vào nguồn phát, tình trạng hoạt động và quyền phát sóng.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Xoilac TV cập nhật những giải đấu nào?

Bóng đá thế giới sở hữu hệ thống giải đấu phong phú với nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Dưới đây là một số giải đấu hàng đầu được link xoilac cung cấp như:

Ngoại hạng Anh Premier League

Ngoại hạng Anh là một trong những giải vô địch quốc gia thu hút sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Giải đấu nổi bật với tốc độ thi đấu cao, sự cạnh tranh quyết liệt và những cuộc đối đầu hấp dẫn. Các câu lạc bộ như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester City sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Giải vô địch Tây Ban Nha La Liga

La Liga được biết đến với lối chơi giàu kỹ thuật và truyền thống bóng đá tấn công. Real Madrid và Barcelona là hai câu lạc bộ có sức ảnh hưởng lớn, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu. Hiện tại, chuyên trang XoilacTV không chỉ cung cấp link xem bóng đá mà còn cập nhật nhiều thông tin như lịch thi đấu, kết quả và cuộc đua vô địch La Liga.

Giải vô địch Italia Serie A

Serie A nổi bật với chiều sâu chiến thuật và tính cạnh tranh giữa các đội bóng. Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli và AS Roma là những cái tên quen thuộc đối với người yêu bóng đá Italia. Đồng hành cùng Xoilac trực tiếp bóng đá, khán giả sẽ được thưởng thức những cuộc đối đầu quan trọng tại Serie A.

Giải vô địch Đức Bundesliga

Bundesliga thu hút người hâm mộ nhờ lối chơi tốc độ, tinh thần tấn công và bầu không khí sôi động trên khán đài. Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen là những đội bóng được nhiều khán giả quan tâm.

UEFA Champions League

Champions League là sân chơi danh giá dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh và những cầu thủ xuất sắc. Các cuộc đối đầu tại Champions League thường mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Giải vô địch Pháp Ligue 1

Ligue 1 là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Đây là nơi nhiều cầu thủ trẻ tài năng phát triển trước khi chuyển đến những câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco và Lyon là những đội bóng quen thuộc.

Các giải đấu bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ trong nước. V.League, Cúp Quốc gia và những giải đấu trẻ góp phần phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài kết quả, thông tin về cầu thủ, huấn luyện viên và bảng xếp hạng cũng được quan tâm thường xuyên.

World Cup và những giải đấu đội tuyển quốc gia

World Cup, EURO, Asian Cup và ASEAN Championship là những giải đấu thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu bóng đá. Mỗi giải đấu mang đến những cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia với bản sắc chiến thuật và truyền thống riêng.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Xôi Lạc TV có những tính năng gì?

Một nền tảng bóng đá trực tuyến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau nếu tích hợp đầy đủ các chuyên mục thông tin. Dưới đây là những tính năng mà Xôi Lạc TV cung cấp:

Trực tiếp bóng đá

Trực tiếp bóng đá là tính năng được quan tâm hàng đầu. Người hâm mộ muốn theo dõi diễn biến trận đấu theo thời gian thực, từ những pha phối hợp đến các tình huống ghi bàn. Khả năng xem trực tiếp thực tế còn phụ thuộc vào đường truyền, nguồn phát và quyền phân phối nội dung.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu bóng đá giúp người xem chủ động theo dõi những trận cầu sắp diễn ra. Một chuyên mục được tổ chức tốt cần hiển thị đầy đủ thời gian, giải đấu và tên hai đội bóng.

Đối với Xoilac, khả năng tìm kiếm lịch theo ngày hoặc giải đấu là yếu tố có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin chính xác giúp khán giả dễ dàng sắp xếp thời gian theo dõi.

Kết quả bóng đá

Chuyên mục kết quả bóng đá tại XoilacTV giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt tỷ số của các trận đấu đã kết thúc. Ngoài tỷ số, các dữ liệu về bàn thắng và thẻ phạt cũng mang đến góc nhìn chi tiết hơn.

Tỷ số và livescore

Livescore hỗ trợ cập nhật diễn biến trận đấu theo thời gian thực. Đây là tiện ích phù hợp với người bận rộn hoặc không thể xem video. Các dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác, mang đến cho khán giả coi trực tiếp bóng đá trải nghiệm theo dõi nhiều trận đấu sẽ thuận tiện hơn.

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh vị trí của các đội bóng sau từng vòng đấu. Những thông số quan trọng thường bao gồm số trận, điểm số, hiệu số bàn thắng và thành tích gần đây. Đây cũng là nguồn thông tin hữu ích trước những trận đấu quan trọng.

Highlight

Highlight giúp người xem thưởng thức lại các tình huống nổi bật mà không cần theo dõi toàn bộ trận đấu. Các video tổng hợp bàn thắng, cơ hội nguy hiểm và pha cứu thua có thể giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt diễn biến chính.

Tin bóng đá

Tin bóng đá là chuyên mục bổ trợ quan trọng, cung cấp thông tin về chuyển nhượng, phong độ, lực lượng và các sự kiện thể thao. Những bài viết có thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và trình bày dễ hiểu sẽ mang đến giá trị tham khảo hữu ích.

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV

Vì sao người dùng tìm kiếm Xoi Lac TV?

Sự phổ biến của hình thức giải trí trực tuyến khiến nhu cầu tìm kiếm những nền tảng bóng đá ngày càng đa dạng. Xoi Lac TV là một trong những từ khóa được người hâm mộ sử dụng khi muốn tìm kiếm trận đấu hoặc thông tin thể thao.

  • Khả năng truy cập bằng nhiều thiết bị là yếu tố được quan tâm. Người xem bóng đá trực tiếp tại Xôi Lạc TV có thể sử dụng điện thoại, laptop hoặc màn hình lớn để thưởng thức trận đấu cùng gia đình.
  • Nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh chóng cũng góp phần gia tăng số lượng người truy cập vào các kênh bóng đá trực tiếp như Xoilac TV.
  • Nhiều khán giả coi trực tiếp bóng đá quan tâm đến trải nghiệm bình luận bóng đá tiếng Việt. Những lời bình gần gũi, giàu cảm xúc góp phần tạo nên bầu không khí sôi động khi theo dõi trận đấu.
  • Các yếu tố như giao diện thân thiện, cách sắp xếp nội dung và khả năng tìm kiếm cũng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người dùng.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Để xem bóng đá trực tiếp tại XoilacTV, người hâm mộ thực hiện theo các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị thiết bị và kết nối internet
  • Bước 2: Tìm kiếm địa chỉ website Xôi Lạc Z chuẩn xác
  • Bước 3: Tìm trận đấu yêu thích bằng cách sử dụng tên đội bóng, giải đấu hoặc thời gian thi đấu để lựa chọn nội dung phù hợp.
  • Bước 4: Chọn link xem trực tiếp bóng đá phù hợp và bắt đầu thưởng thức trận đấu
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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến

Để có trải nghiệm theo dõi bóng đá thuận tiện, người dùng cần quan tâm đến cả chất lượng kỹ thuật lẫn yếu tố an toàn thông tin.

  • Đảm bảo kết nối internet đủ ổn định
  • Sử dụng trình duyệt Google, Chrome, Cốc cốc… được cập nhật thường xuyên
  • Truy cập đúng địa chỉ Xôi Lạc
  • Tra cứu lịch thi đấu để nắm được lịch phát sóng trực tiếp
  • Lựa chọn chất lượng phát sóng phù hợp với đường truyền và thiết bị
xem-tructiepbongda-hom-nay
Xem tructiepbongda hôm nay

Các câu hỏi thường gặp về Xôi Lạc TV

Xoilac TV có cung cấp lịch thi đấu bóng đá không?

Lịch thi đấu là một trong những nội dung được người dùng quan tâm khi truy cập Xoilac TV. Để biết thông tin chính xác, nên kiểm tra chuyên mục tương ứng trên website và đối chiếu với lịch từ ban tổ chức giải đấu.

Xoilac TV có thể xem bóng đá miễn phí không?

Việc xem bóng đá miễn phí hay có thu phí phụ thuộc vào chính sách của từng dịch vụ và quyền phát sóng. Người dùng truy cập vào Xoilac nên kiểm tra điều khoản sử dụng trước khi truy cập nội dung.

Có thể xem Xoilac TV trên Smart TV không?

Người xem có thể thử truy cập Xoilac Tivi bằng trình duyệt Smart TV hoặc sử dụng tính năng truyền màn hình từ điện thoại, laptop. Khả năng hoạt động còn phụ thuộc vào hệ điều hành và công nghệ phát video.

Xoilac TV có cập nhật tỷ số bóng đá không?

Tỷ số và livescore là những nội dung thường được người dùng truy cập tại Xoilac. Tuy nhiên, khả năng cập nhật theo thời gian thực và tốc độ hiển thị phụ thuộc vào nguồn dữ liệu của từng website.

Xoilac TV có phát sóng tất cả các giải đấu không?

Không thể khẳng định Xoilac TV Trực tiếp Bóng đá sở hữu quyền phát sóng tất cả các giải đấu. Danh sách trận đấu có thể thay đổi tùy thời điểm, khu vực và thỏa thuận bản quyền.

Kết luận

Xôi Lạc TV là điểm đến được nhiều người hâm mộ quan tâm khi muốn theo dõi bóng đá trực tuyến và cập nhật những thông tin thể thao hấp dẫn. Với nội dung đa dạng, giao diện thân thiện cùng các tiện ích, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các tín đồ bóng đá. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Xoilac và các tính năng nổi bật của nền tảng.

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

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Open - Closed: 24h every day.

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